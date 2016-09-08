У столиці сьогодні до +27°, опадів синоптики не обіцяють

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 вересня в Києві повітря прогріється до +27°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / gloss.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +19°. Вітер західний та північно-західний, до 4.5 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:23, а зайде о 19:26.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 вересня, в Україні вдень до +30°, опадів синоптики не обіцяють.

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