У столиці сьогодні до +27°, опадів синоптики не обіцяють

08:30, 8 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 8 вересня в Києві повітря прогріється до +27°, опадів не очікується.

gloss.ua
Сьогодні в Києві без опадів / gloss.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +19°. Вітер західний та північно-західний, до 4.5 м/с.

Водіїв на дорогах України очікує тепла і суха погода

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:23, а зайде о 19:26.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 вересня, в Україні вдень до +30°, опадів синоптики не обіцяють.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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