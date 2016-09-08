У результаті сходу зсуву в Гватемалі загинули 9 осіб

09:34, 8 вересня 2016
582
0

У результаті сходу зсуву в муніципалітеті Вілья-Нуева (Гватемала) загинули 9 людей, ще четверо отримали травми.

Reuters
Reuters

Про це повідомив представник Національного координаційного центру по запобіганню і ліквідації наслідків стихійних лих Давид де Леон, передає ТАСС.

У центрі Києва зійшов зсув (фото)

Жертвами стихії стали двоє дітей. Рятувальники продовжують пошуки восьмирічного хлопчика, який зник після зсуву.

За даними влади, загиблі перебували в будинку, на який через зсув, викликаний проливними дощами, впали бетонна стіна і фургон.

У регіоні рятувальники евакуювали близько 30 сімей, зсув зруйнував кілька будинків.

Нагадаємо, через повені, викликані проливними дощами, у Греції загинули троє людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
90 %
761 мм
3.5 м/с
95 %
Стрічка новин