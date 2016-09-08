У результаті сходу зсуву в Гватемалі загинули 9 осіб

У результаті сходу зсуву в муніципалітеті Вілья-Нуева (Гватемала) загинули 9 людей, ще четверо отримали травми.

Reuters

Про це повідомив представник Національного координаційного центру по запобіганню і ліквідації наслідків стихійних лих Давид де Леон, передає ТАСС.

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Жертвами стихії стали двоє дітей. Рятувальники продовжують пошуки восьмирічного хлопчика, який зник після зсуву.

За даними влади, загиблі перебували в будинку, на який через зсув, викликаний проливними дощами, впали бетонна стіна і фургон.

У регіоні рятувальники евакуювали близько 30 сімей, зсув зруйнував кілька будинків.

Нагадаємо, через повені, викликані проливними дощами, у Греції загинули троє людей.