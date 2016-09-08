Кількість жертв повені в Греції збільшилася до чотирьох

10:32, 8 вересня 2016
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У результаті повені, яка сталася в Греції в ніч на 7 вересня, загинули 4 людини.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Daily Mail.

У результаті повені в індійському штаті Біхар загинули 204 людини

Три людини загинули в місті Каламаті і одна в Спарті.

У той же час на півночі країни рятувальники продовжують шукати жінку, машину якої затопило неподалік від міста Салоніки.

Повінь пошкодила і зруйнувала багато будівель і доріг. Також вода затопила припарковані автомобілі. У муніципалітеті Термаікос оголосили надзвичайний стан.

Нагадаємо, у результаті урагану "Ньютон", який обрушився на Мексику, загинули дві людини.

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