У результаті повені в Індії загинули 213 осіб
Кількість жертв повені в індійському штаті Біхар збільшилася до 213.
Про це повідомляє The Indian Express.
Кількість жертв повені в Греції збільшилася до чотирьох
У середу, 7 вересня, рятувальники повідомили про вісім нових жертв. Таким чином, кількість загиблих від повені в штаті зросла до 213. Тіла жертв виявили в окрузі Вайшалі.
Крім того, під час проливних дощів загинули 86 тварин.
За інформацією місцевої влади, рівень води в річці Ганг у більшості районів знизився і не є небезпечним.
Нагадаємо, у результаті сходу зсуву в муніципалітеті Вілья-Нуева (Гватемала) загинули 9 людей, ще четверо отримали травми.
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