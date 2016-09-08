У результаті повені в Індії загинули 213 осіб

11:35, 8 вересня 2016
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Кількість жертв повені в індійському штаті Біхар збільшилася до 213.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє The Indian Express.

Кількість жертв повені в Греції збільшилася до чотирьох

У середу, 7 вересня, рятувальники повідомили про вісім нових жертв. Таким чином, кількість загиблих від повені в штаті зросла до 213. Тіла жертв виявили в окрузі Вайшалі.

Крім того, під час проливних дощів загинули 86 тварин.

За інформацією місцевої влади, рівень води в річці Ганг у більшості районів знизився і не є небезпечним.

Нагадаємо, у результаті сходу зсуву в муніципалітеті Вілья-Нуева (Гватемала) загинули 9 людей, ще четверо отримали травми.

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