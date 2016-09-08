Ураган "Ньютон" приніс зливи в Арізону та Нью-Мексико
Через ураган "Ньютон" в американських штатах Арізона і Нью-Мексико пройшли сильні дощі.
Про це повідомляє The Weather Channel.
Ураган Ерміна знеструмив у Флориді 300 тисяч будинків
"Ньютон" досяг Арізони вдень 7 вересня. На півдні штату вже випало більше 140 мм опадів. Швидкість вітру місцями перевищувала 100 км/год.
За даними Національної служби погоди США, у місті Лас-Крусес (Нью-Мексіко) усього за 20 хвилин випало 25 мм опадів.
Про потерпілих і руйнування не повідомляється.
Нагадаємо, у результаті урагану "Ньютон", який обрушився на Мексику, загинули дві людини.
За словами місцевої влади, п'ять людей проігнорували попередження про ураган і вирушили рибалити. В результаті дві людини загинули, троє вважаються зниклими без вести.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+25°... +12°
-
Донецьк+25°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запоріжжя+26°... +12°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+24°... +13°
-
Кіровоград+25°... +11°
-
Луганськ+22°... +8°
-
Луцьк+29°... +15°
-
Львів+29°... +16°
-
Миколаїв+27°... +14°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+22°... +11°
-
Рівне+28°... +14°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+20°... +8°
-
Тернопіль+28°... +14°
-
Харків+21°... +10°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницький+28°... +15°
-
Черкаси+24°... +12°
-
Чернігів+23°... +10°
-
Чернівці+29°... +15°
Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
Відчувається як: +26 °
Вологість: 90 %
Тиск: 761 мм
Вітер: 3.5 м/с
Ймовірність опадів: 95 %
Схід: 05:43
Захід 20:34
Фаза місяця:
Стрічка новин