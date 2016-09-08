Ураган "Ньютон" приніс зливи в Арізону та Нью-Мексико

Через ураган "Ньютон" в американських штатах Арізона і Нью-Мексико пройшли сильні дощі.

Reuters

Про це повідомляє The Weather Channel.

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"Ньютон" досяг Арізони вдень 7 вересня. На півдні штату вже випало більше 140 мм опадів. Швидкість вітру місцями перевищувала 100 км/год.

За даними Національної служби погоди США, у місті Лас-Крусес (Нью-Мексіко) усього за 20 хвилин випало 25 мм опадів.

Про потерпілих і руйнування не повідомляється.

Нагадаємо, у результаті урагану "Ньютон", який обрушився на Мексику, загинули дві людини.

За словами місцевої влади, п'ять людей проігнорували попередження про ураган і вирушили рибалити. В результаті дві людини загинули, троє вважаються зниклими без вести.