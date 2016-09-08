На ключових українських трасах збережеться тепла погода, опадів не очікується

Сьогодні і завтра на дорогах України буде тепло, опадів не очікується.

На дорогах України без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +27°... +32°. Завтра на цьому маршруті температура до +32°, малохмарно.

На трасі Київ - Ужгород у четвер невелика хмарність, температура в дорозі +27° ... +30°. У п'ятницю без опадів, температура до +30°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +29°, малохмарно. Завтра на даному маршруті сонячно і без опадів, температура до +28°.

У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +27°. 9 вересня на цьому маршруті ясно, температура +22°... +25°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +27° ... +30°. За даним напрямом у п'ятницю мінлива хмарність, температура до +28°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.