На ключових українських трасах збережеться тепла погода, опадів не очікується

13:00, 8 вересня 2016
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Сьогодні і завтра на дорогах України буде тепло, опадів не очікується.

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах України без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +27°... +32°. Завтра на цьому маршруті температура до +32°, малохмарно.

На трасі Київ - Ужгород у четвер невелика хмарність, температура в дорозі +27° ... +30°. У п'ятницю без опадів, температура до +30°.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура підніметься до +30° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +29°, малохмарно. Завтра на даному маршруті сонячно і без опадів, температура до +28°.

У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +27°. 9 вересня на цьому маршруті ясно, температура +22°... +25°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +27° ... +30°. За даним напрямом у п'ятницю мінлива хмарність, температура до +28°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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