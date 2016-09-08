На ключових українських трасах збережеться тепла погода, опадів не очікується
Сьогодні і завтра на дорогах України буде тепло, опадів не очікується.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +27°... +32°. Завтра на цьому маршруті температура до +32°, малохмарно.
На трасі Київ - Ужгород у четвер невелика хмарність, температура в дорозі +27° ... +30°. У п'ятницю без опадів, температура до +30°.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура підніметься до +30° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +29°, малохмарно. Завтра на даному маршруті сонячно і без опадів, температура до +28°.
У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +27°. 9 вересня на цьому маршруті ясно, температура +22°... +25°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +27° ... +30°. За даним напрямом у п'ятницю мінлива хмарність, температура до +28°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+25°... +12°
-
Донецьк+25°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запоріжжя+26°... +12°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+24°... +13°
-
Кіровоград+25°... +11°
-
Луганськ+22°... +8°
-
Луцьк+29°... +15°
-
Львів+29°... +16°
-
Миколаїв+27°... +14°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+22°... +11°
-
Рівне+28°... +14°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+20°... +8°
-
Тернопіль+28°... +14°
-
Харків+21°... +10°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницький+28°... +15°
-
Черкаси+24°... +12°
-
Чернігів+23°... +10°
-
Чернівці+29°... +15°