Через повінь в Нігері загинули 38 людей

14:33, 8 вересня 2016
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Не менше 38 людей загинули і понад 92 тис. залишилися без даху над головою в результаті повеней, які пройшли у Нігері в серпні.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань, передає TVC News.

Кількість жертв повені в Греції збільшилася до чотирьох

За даними уряду Нігера, через повені, викликані проливними дощами, загинуло 26 тис. голів худоби, понад 9 тис. будинків зруйновано.

Місцевих жителів, які втратили свої будинки, розміщують у школах і громадських будівлях. Повідомляється, що вже 50 тис. осіб отримали допомогу від влади і неурядових організацій.

Нагадаємо, кількість жертв повені в індійському штаті Біхар збільшилася до 213.

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