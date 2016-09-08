В Іспанії встановилася аномальна спека

У багатьох регіонах Іспанії встановилася аномальна для вересня спека - температура повітря перевищує 35°.

Reuters

Про це повідомляє The Local.

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Цього тижня в містах Хаен і Кордова температура досягла рекордного значення - повітря прогрілося аж до 45°.

Через такі погодні умови в країні підвищився ризик виникнення пожеж.

У той же час синоптики прогнозують, що з четверга в Іспанії похолодає і пройдуть дощі.

Нагадаємо, через лісову пожежу, яка розпочалася 4 вересня в іспанській автономній області Валенсія, рятувальники евакуювали сотні місцевих жителів і туристів.