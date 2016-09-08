На завтра синоптики обіцяють українцям теплу погоду без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 вересня в Україні стовпчик термометра підніметься до +31°, без опадів.

В Україні завтра без опадів / Sergey Zozula, panoramio

У Києві завтра хмарно з проясненнями, вночі +14°, вдень +25°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

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У Львові 9 вересня без опадів, вночі +12°, вдень +26°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку завтра малохмарно. Температура повітря вночі +13°, вдень +26°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.

У Вінниці в п'ятницю буде сонячно. Температура вночі +14°, вдень +26°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +16°, вдень +31°, вітер мінливий, легкий.

В Україні завтра до +31° / УНІАН

Харкові в п'ятницю малохмарно, температура вночі +8°, вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +10 градусів, удень +25°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +16°, вдень +29°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +16°, вдень +27°. Вітер північний та північно-західний, до 4.1 м/с.

У Краматорську в п'ятницю сонячно, температура вночі +13°, вдень +23°, вітер північний та північно-західний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +14°, вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, до 4.8 м/с.

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