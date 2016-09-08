У Києві завтра без опадів, вдень повітря прогріється до +25°

19:00, 8 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН у п'ятницю, 9 вересня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +25°.

holy-mozart.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +18°.

На ключових українських трасах збережеться тепла погода, опадів не очікується

Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:25, зайде о 19:24.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня в Україні стовпчик термометра підніметься до +31°, без опадів.

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