В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура підніметься до +31° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 9 вересня в Україні вдень до +31°, опадів синоптики не обіцяють.
У столиці без опадів, удень +22°. Вітер північний та північно-західний, до 2.9 м/с.
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У Львові 9 вересня буде невелика хмарність, температура повітря вдень +27°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні сонячно. Температура повітря вдень +27°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура +26°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +31°, вітер мінливий, до 3.7 м/с.
У Харкові сонячно. Температура до +23°, вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.
У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +25°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +27°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +24°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
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У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність, температура вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, до 5.5 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°