В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура підніметься до +31° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 вересня в Україні вдень до +31°, опадів синоптики не обіцяють.

Сьогодні в Україні без опадів / galleryua.com, berlum

У столиці без опадів, удень +22°. Вітер північний та північно-західний, до 2.9 м/с.

Читайте також На ключових українських трасах збережеться тепла погода, опадів не очікується

У Львові 9 вересня буде невелика хмарність, температура повітря вдень +27°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні сонячно. Температура повітря вдень +27°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура +26°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +31°, вітер мінливий, до 3.7 м/с.

В Україні сьогодні до +31° / УНІАН

У Харкові сонячно. Температура до +23°, вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +25°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +27°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +24°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

Читайте також Потужні зливи затопили Північну Корею, є жертви

У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність, температура вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, до 5.5 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.