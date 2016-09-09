У Києві сьогодні до +22°, опадів не очікується

08:30, 9 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 9 вересня у столиці повітря прогріється до +22°, опадів не очікується.

sunny7.ua
Сьогодні в Києві без опадів / sunny7.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +17°. Вітер північний та північно-західний, до 2.9 м/с.

На ключових українських трасах збережеться тепла погода, опадів не очікується

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:25, зайде о 19:24.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня в Україні вдень до +31°, опадів синоптики не обіцяють.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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