У Києві сьогодні до +22°, опадів не очікується

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 9 вересня у столиці повітря прогріється до +22°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / sunny7.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +17°. Вітер північний та північно-західний, до 2.9 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:25, зайде о 19:24.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня в Україні вдень до +31°, опадів синоптики не обіцяють.

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