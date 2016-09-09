В Індії через сильну спеку загинули понад 720 осіб

09:30, 9 вересня 2016
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Через екстремальну спеку в індійському штаті Андхра-Прадеш за останні чотири місяці загинули 723 людини.

ozb.co.kr
У штаті Андхра-Прадеш встановилася аномальна спека / ozb.co.kr

Про це повідомляє India Live Today.

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Найбільшу кількість загиблих зафіксовано в окрузі Читтур - 238.

Наголошується, що минулого року через спеку в Індії загинули 1369 осіб.

Місцева влада розробила комплекс заходів з надання допомоги постраждалим, а також розгорнула інформаційну кампанію, спрямовану на ознайомлення населення з правилами поведінки під час сильної спеки.

Нагадаємо, у багатьох регіонах Іспанії встановилася аномальна для вересня спека - температура повітря перевищує 35°.

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