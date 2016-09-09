Зливи затопили австралійський штат Вікторія

У штаті Вікторія (Австралія) сильний дощ привів до підтоплень. Багатьох людей евакуювали.

REUTERS

Про це повідомляє Herald Sun.

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Зокрема, злива обрушилась на місто Колрейн, яке знаходиться в 300 км від Мельбурна. Тут затоплено багато будинків та автодоріг.

За даними рятувальників, у деяких регіонах штату вже випало більше 50 мм опадів.

Метеорологи повідомляють, що сильний дощ пройде на більшій території Вікторії. За прогнозами, на півночі і північному сході штату випаде до 70 мм опадів.

Нагадаємо, не менш 38 людей загинули і понад 92 тис. залишилися без даху над головою в результаті повеней, які пройшли у Нігері в серпні.