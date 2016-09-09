До 12 вересня майже по всій території України зберігатиметься пожежна небезпека 5 класу.

Майже по всій Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 9-12 вересня майже по всій території Україні, крім Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Донецької та Луганської областей, переважатиме надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

По Києву та області впродовж 9-12 вересня також переважатиме пожежна небезпека 5 класу.

Нагадаємо, 9 вересня в Україні вдень до +31°, опадів синоптики не обіцяють.