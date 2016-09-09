На вихідних в Україні без опадів, найтепліше буде на заході - до +30° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні температура підніметься до +30°, без опадів.

В Україні на выходнях без опадів / kiev-live.com

У столиці в суботу хмарно, температура повітря вночі +13°, вдень +24°. У неділю без опадів, +15°...+27°.

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У Львові завтра сонячно, вночі +13°, вдень +27°. У неділю без опадів, +13°...+27°.

Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних ясну погоду. Температура повітря в суботу вночі +13°, вдень +28°. У неділю вночі +15°, вдень +29°.

У Вінниці в суботу сонячно, температура повітря +13°...+27°. У неділю до +28°, без опадів.

Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду, температура вночі +16°, вдень +29°. У неділю без опадів, температура +14°...+28°.

Прогноз на 10 вересня / УНІАН

Прогноз на 11 вересня / УНІАН

У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +9°, вдень +21°. У неділю +10°...+22°, без опадів.

У Дніпрі в суботу сонячно. Температура вночі +11°, вдень +25°. У неділю без опадів, температура повітря +11°...+26°.

У Сімферополі завтра малохмарно, +13°...+28°. У неділю +13°...+26°, ясно і без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +15°, вдень +24°. У неділю сонячно, температура підніметься до +25°.

У Краматорську в суботу ясно і безхмарно, температура вночі +9°, вдень +22°. У неділю температура підніметься до +22°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра сонячно, температура вночі +10 градусів, удень +22°. У неділю +9°...+22° хмарно з проясненнями.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю невелика хмарність, вночі +13°, вдень +21°.

У Моршині на Львівщині в суботу сонячно, вночі +12°, вдень +26°. У неділю без опадів, вночі +15°, вдень до +19°.

У Трускавці в суботу хмарно з проясненнями, температура до +26°. У неділю температура вдень +27°, без опадів.

У Сваляві завтра ясно, +27°, у неділю практично безхмарно, температура повітря +11° ...+26°.

У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +26°.

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У Бердянську в суботу без опадів, температура до +24°. У неділю температура до +24°, ясно.

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