На вихідних в Україні без опадів, найтепліше буде на заході - до +30° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні температура підніметься до +30°, без опадів.
У столиці в суботу хмарно, температура повітря вночі +13°, вдень +24°. У неділю без опадів, +15°...+27°.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура підніметься до +31° (карта)
У Львові завтра сонячно, вночі +13°, вдень +27°. У неділю без опадів, +13°...+27°.
Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних ясну погоду. Температура повітря в суботу вночі +13°, вдень +28°. У неділю вночі +15°, вдень +29°.
У Вінниці в суботу сонячно, температура повітря +13°...+27°. У неділю до +28°, без опадів.
Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду, температура вночі +16°, вдень +29°. У неділю без опадів, температура +14°...+28°.
У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +9°, вдень +21°. У неділю +10°...+22°, без опадів.
У Дніпрі в суботу сонячно. Температура вночі +11°, вдень +25°. У неділю без опадів, температура повітря +11°...+26°.
У Сімферополі завтра малохмарно, +13°...+28°. У неділю +13°...+26°, ясно і без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +15°, вдень +24°. У неділю сонячно, температура підніметься до +25°.
У Краматорську в суботу ясно і безхмарно, температура вночі +9°, вдень +22°. У неділю температура підніметься до +22°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра сонячно, температура вночі +10 градусів, удень +22°. У неділю +9°...+22° хмарно з проясненнями.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю невелика хмарність, вночі +13°, вдень +21°.
У Моршині на Львівщині в суботу сонячно, вночі +12°, вдень +26°. У неділю без опадів, вночі +15°, вдень до +19°.
У Трускавці в суботу хмарно з проясненнями, температура до +26°. У неділю температура вдень +27°, без опадів.
У Сваляві завтра ясно, +27°, у неділю практично безхмарно, температура повітря +11° ...+26°.
У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +26°.
Зливи затопили австралійський штат Вікторія
У Бердянську в суботу без опадів, температура до +24°. У неділю температура до +24°, ясно.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°