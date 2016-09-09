На автошляхах України збережеться тепла погода, опадів не очікується

13:00, 9 вересня 2016
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На українських дорогах 9-11 вересня температура підніметься до +32°, опадів не очікується.

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах України без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +32°. Завтра на цьому маршруті невелика хмарність, температура +24°...+29°. У неділю очікується ясна погода, до +29°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні без опадів, температура у дорозі +22°... +30°. Завтра на цьому маршруті сонячно, температура до +31°. У неділю по цьому маршруту безхмарно, температура в дорозі +23°... +30°.

На вихідних в Україні без опадів, найтепліше буде на заході - до +30° (карта)

На трасі Київ - Харків сьогодні опадів не очікується. Температура в дорозі +23°... +25°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +21°... +24°. У неділю сонячно, до +27°.

На Маріупольському напрямку без опадів, температура +23°...+26°. Завтра по цьому маршруту очікується сонячна погода. У неділю без опадів, до +27°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +23°... +30°. У суботу на цьому маршруті очікується мінлива хмарність. У неділю без опадів, температура до 30 градусів тепла.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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