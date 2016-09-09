У Португалії вирують одразу 11 лісових пожеж (фоторепортаж)
У різних регіонах Португалії одночасно горять 11 лісових пожеж.
Про це повідомляє Reuters.
Рятувальникам вдалося взяти під контроль лісову пожежу біля Марселя
Зокрема, одина з найбільших пожеж горить у курортному регіоні Алгарве. Тут з вогнем борються понад 400 пожежників і кілька вертольотів.
Ще одна велика пожежа розгорілася на півночі країни - у місті Guarda, де вогонь гасять з чотирьох літаків.
Інформація про потерпілих і евакуйованих поки не надходила.
Нагадаємо, через лісову пожежу, яка почалася в автономній області Валенсія (Іспанія), рятувальники евакуювали місцевих жителів.
Пожежа почалася в трьох місцях між муніципалітетами Хавеа і Бенітачель у другій половині дня в неділю, 4 вересня.
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