У Португалії вирують одразу 11 лісових пожеж (фоторепортаж)

У різних регіонах Португалії одночасно горять 11 лісових пожеж.

Reuters

Про це повідомляє Reuters.

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Зокрема, одина з найбільших пожеж горить у курортному регіоні Алгарве. Тут з вогнем борються понад 400 пожежників і кілька вертольотів.

Ще одна велика пожежа розгорілася на півночі країни - у місті Guarda, де вогонь гасять з чотирьох літаків.

Інформація про потерпілих і евакуйованих поки не надходила.

Нагадаємо, через лісову пожежу, яка почалася в автономній області Валенсія (Іспанія), рятувальники евакуювали місцевих жителів.

Пожежа почалася в трьох місцях між муніципалітетами Хавеа і Бенітачель у другій половині дня в неділю, 4 вересня.