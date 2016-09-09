На Філіппінах пронісся торнадо (фото)

У середу, 7 вересня, у місті Бого (Філіппіни) пронісся торнадо, який завдав значних руйнувань.

На Філіппінах пронісся торнадо / facebook.com City Government of Bogo

Про це повідомляє адміністрація міста в Facebook.

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Торнадо розпочався 16:30 за місцевим часом.

Стихія повністю зруйнувала чотири будинки, пошкодила ще 16. Сильний вітер зніс дахи будинків, виривав з корінням дерева і повалив лінії електропередач, що призвело до відключення електроенергії. Крім того, були пошкоджені 14 риболовних суден.

Загиблих немає, але чотири людини отримали незначні травми

Нагадаємо, у неділю, 28 серпня, в американському штаті Міннесота пронісся торнадо. Швидкість вітру досягала 181 км/ч.