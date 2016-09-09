У Філадельфії через сильну спеку закривають школи

У місті Філадельфія (штат Пенсільванія, США) через аномальну для вересня спеку школи в п'ятницю, 9 вересня, закриються раніше, ніж зазвичай.

Reuters

Про це повідомляє NBC Philadelphia.

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Усі заняття, які заплановані в державних і приватних школах на час після полудня, скасовані. Очікується, що температура повітря підніметься вище 32°, а вологість перевищить 60%.

Як повідомляє 6abc.com, у четвер, 8 вересня, через спеку закрили школи в місті Трентон, яке також знаходиться в штаті Пенсільванія. Тут заняття скасували і в п'ятницю.

Нагадаємо, через екстремальну спеку в індійському штаті Андхра-Прадеш за останні чотири місяці загинули 723 людини.