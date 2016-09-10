Жителів Києва та області попередили про надзвичайну пожежну небезпеку - 5 класу

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку (5 класу) практично по всій Україні упродовж 10-12 вересня.

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Про це з посиланням на прогнози Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що 10-12 вересня майже по всій території України, крім Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Донецької та Луганської областей, переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

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"По Києву та області впродовж 10-12 вересня також переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні температура підніметься до +30°, без опадів.