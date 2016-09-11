У Росії стався землетрус

Жертв і руйнувань немає, робочі групи населених пунктів обстежують території.

Коливання земної кори зафіксовано на глибині 12 тисяч метрів / Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 4,1 стався в неділю в Амурській області РФ, постраждалих немає. Про це повідомив Далекосхідний регіональний центр МНС Росії, передає ТАСС.

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"О 17:08 (11:08) в оперативно-чергову зміну Центру управління в кризових ситуаціях ГУ МНС Росії по Амурській області надійшло повідомлення про те, що на території Зейського району відбулася сейсмоподія", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що коливання земної кори зафіксовано на глибині 12 тисяч метрів з магнітудою 4,1, силою до 2 балів. Епіцентр землетрусу знаходився в Зейському районі в 14 км на південний схід від міста Зея.

Жертв і руйнувань немає, робочі групи населених пунктів обстежують території.