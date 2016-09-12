В результаті землетрусу в Македонії постраждали близько 100 осіб

Число постраждалих в результаті землетрусу, що стався вчора, 11 вересня, на околиці Скоп'є, зросло до 100 осіб.

Stefan Didam/wikipedia.org

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Македонське інформаційне агентство (MIA).

Городяни отримали поранення різного ступеня тяжкості, в основному це переломи рук і ніг.

Понад 40 пацієнтів були доставлені в столичну клініку Святого Наума Охридського, інші потерпілі - у лікарню "8-го вересня".

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Згідно наявної інформації, магнітуда поштовху склала 5,3. Зараз про якісь великих руйнування не повідомляється. Відзначаються лише незначні пошкодження в квартирах і будинках.

За даними MIA, Національним центром управління кризовими ситуаціями для місцевих громадян відкрита гаряча лінія, в ході якої городяни можуть звернутися з заявою про збитки від стихійного лиха.

Остання інформація місцевих ЗМІ свідчить про те, що в 21:00 за місцевим часом стався ще один поштовх приблизною магнітудою 2,1.

На околицях Скоп'є в неділю раніше сталося три підземних поштовхи магнітудою 3,9, 2,8 і 5,1. Їх епіцентр знаходився в 7 км на схід від македонської столиці. Вогнище залягало на глибині 2 км.

Раніше УНІАН повідомляв, що в суботу, 3 вересня, в американському штаті Оклахома стався землетрус магнітудою 5,6 балів. Землетрус зафіксовано в 14 кілометрах на північний захід від міста Пауни. Підземні поштовхи відчули жителі 6 інших штатів - Канзасу, Арканзасу, Міссурі, Техасу, Небраска та Айова.