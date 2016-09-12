В результаті землетрусу в Македонії постраждали близько 100 осіб
Число постраждалих в результаті землетрусу, що стався вчора, 11 вересня, на околиці Скоп'є, зросло до 100 осіб.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Македонське інформаційне агентство (MIA).
Городяни отримали поранення різного ступеня тяжкості, в основному це переломи рук і ніг.
Понад 40 пацієнтів були доставлені в столичну клініку Святого Наума Охридського, інші потерпілі - у лікарню "8-го вересня".
Кількість жертв землетрусу в Італії зросла до 296
Згідно наявної інформації, магнітуда поштовху склала 5,3. Зараз про якісь великих руйнування не повідомляється. Відзначаються лише незначні пошкодження в квартирах і будинках.
За даними MIA, Національним центром управління кризовими ситуаціями для місцевих громадян відкрита гаряча лінія, в ході якої городяни можуть звернутися з заявою про збитки від стихійного лиха.
Остання інформація місцевих ЗМІ свідчить про те, що в 21:00 за місцевим часом стався ще один поштовх приблизною магнітудою 2,1.
На околицях Скоп'є в неділю раніше сталося три підземних поштовхи магнітудою 3,9, 2,8 і 5,1. Їх епіцентр знаходився в 7 км на схід від македонської столиці. Вогнище залягало на глибині 2 км.
Раніше УНІАН повідомляв, що в суботу, 3 вересня, в американському штаті Оклахома стався землетрус магнітудою 5,6 балів. Землетрус зафіксовано в 14 кілометрах на північний захід від міста Пауни. Підземні поштовхи відчули жителі 6 інших штатів - Канзасу, Арканзасу, Міссурі, Техасу, Небраска та Айова.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+29°... +17°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +16°
-
Київ+26°... +17°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+24°... +10°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +17°
-
Миколаїв+28°... +16°
-
Одеса+27°... +18°
-
Полтава+23°... +13°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+26°... +13°
-
Суми+23°... +11°
-
Тернопіль+27°... +17°
-
Харків+23°... +12°
-
Херсон+28°... +15°
-
Хмельницький+29°... +16°
-
Черкаси+24°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +17°