В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура підніметься до +30° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 12 вересня, в Україні вдень до +30°, опадів синоптики не обіцяють.

Сьогодні в Україні без опадів / Sergey Zozula, panoramio

У столиці без опадів, удень +29°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

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У Львові 12 вересня буде невелика хмарність, температура повітря вдень +29°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Луцьку сьогодні сонячно. Температура повітря вдень +31°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок без опадів. Температура до +29°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +30°, вітер мінливий, до 3.2 м/с.

В Україні сьогодні до +30° / УНІАН

У Харкові сонячно. Температура до +27°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +26°. Вітер східний та північно-східний, до 6.0 м/с.

У Дніпрі очікується ясна погода. Температура повітря +30°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +25°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, удень +27°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність, температура вдень +27°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

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