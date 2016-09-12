Сьогодні у Києві до +29°, опадів не очікується

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 вересня у столиці повітря прогріється до +29°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:29, а зайде о 19:17.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 12 вересня, в Україні вдень до +30°, опадів синоптики не обіцяють.

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