У результаті повені в КНДР загинуло не менше 130 людей

Не менше 130 людей загинули в результаті повені в провінції Хамгьон-Пукто в Північній Кореї.

REUTERS

Про це повідомляє Російська служба BBC з посиланням на управління ООН з координації гуманітарних питань.

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За офіційними даними влади КНДР, ще мінімум 400 осіб вважаються зниклими без вести, а близько 100 тисяч людей залишилися без даху над головою.

Повінь сталася через тривалі дощі, які почалися ще в кінці серпня, та тайфун "Лайонрок". У результаті з берегів вийшла річка Туманган. Були затоплені понад 100 кілометрів доріг і сільськогосподарські угіддя.

Влада КНДР оголосила мобілізацію населення, а також відправила військових допомагати в ліквідації наслідків повені. За інформацією керівництва країни, нинішня повінь стала найбільшим стихійним лихом у країні майже за 70 років.

Нагадаємо, у штаті Вікторія (Австралія) сильний дощ привів до підтоплень. Багатьох людей евакуювали.