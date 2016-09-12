Погода на тиждень: в Україні буде тепло, опади очікуються тільки в неділю

10:32, 12 вересня 2016
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Цього тижня в Україні буде тепло, у вівторок на півдні температура підніметься до +32°. У неділю в західних областях можливі опади.

УНИАН
Практично весь тиждень в Україні буде тепло / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів, температура вдень підніметься до +30°.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура підніметься до +30° (карта)

У вівторок, 13 вересня, у країні очікується малохмарна погода. Температура вдень +24°...+32°.

У середу, 14 вересня, в Україні без опадів. Температура вночі +7°...+11°, вдень до +29°.

У четвер практично по всій Україні сонячно, в Луганській області можливий дощ, вночі - +4°...+11°, вдень до +24°.

У п'ятницю в Україні сонячно і без опадів. Прогнозована температура повітря по країні удень +21°...+27°.

У суботу по всій країні без опадів. Температура вночі +6°...+13°, вдень до +27°.

У неділю на заході України пройдуть дощі, температура вночі +5°...+12°, вдень до +26°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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