Погода на тиждень: в Україні буде тепло, опади очікуються тільки в неділю
Цього тижня в Україні буде тепло, у вівторок на півдні температура підніметься до +32°. У неділю в західних областях можливі опади.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів, температура вдень підніметься до +30°.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура підніметься до +30° (карта)
У вівторок, 13 вересня, у країні очікується малохмарна погода. Температура вдень +24°...+32°.
У середу, 14 вересня, в Україні без опадів. Температура вночі +7°...+11°, вдень до +29°.
У четвер практично по всій Україні сонячно, в Луганській області можливий дощ, вночі - +4°...+11°, вдень до +24°.
У п'ятницю в Україні сонячно і без опадів. Прогнозована температура повітря по країні удень +21°...+27°.
У суботу по всій країні без опадів. Температура вночі +6°...+13°, вдень до +27°.
У неділю на заході України пройдуть дощі, температура вночі +5°...+12°, вдень до +26°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +17°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+27°... +17°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+29°... +16°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +17°