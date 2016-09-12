Землетрус у Танзанії: 13 загиблих, понад 200 поранених

У Танзанії в суботу, 10 вересня, стався землетрус магнітудою 5,7, у результаті якого загинули 13 людей, ще 203 отримали травми.

Reuters

Про це повідомляє BBC.

Читайте також У Росії стався землетрус

Значний збиток був нанесений місту Букоба, саме тут загинули більшість з 13 жертв.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км

У місцевій поліції повідомили, що зараз багатьох постраждалих вже виписали з лікарні, а ситуація знаходиться під контролем.

Нагадаємо, число постраждалих у результаті землетрусу, що стався вчора, 11 вересня, на околиці Скоп'є (Македонія) зросло до 100 осіб.