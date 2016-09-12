Землетрус у Танзанії: 13 загиблих, понад 200 поранених

11:32, 12 вересня 2016
660
0

У Танзанії в суботу, 10 вересня, стався землетрус магнітудою 5,7, у результаті якого загинули 13 людей, ще 203 отримали травми.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє BBC.

У Росії стався землетрус

Значний збиток був нанесений місту Букоба, саме тут загинули більшість з 13 жертв.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км

У місцевій поліції повідомили, що зараз багатьох постраждалих вже виписали з лікарні, а ситуація знаходиться під контролем.

Нагадаємо, число постраждалих у результаті землетрусу, що стався вчора, 11 вересня, на околиці Скоп'є (Македонія) зросло до 100 осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта) Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
75 %
761 мм
3.6 м/с
53 %
Стрічка новин