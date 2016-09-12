В Україні до 16 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека

До 16 вересня у більшості областей України утримається пожежна небезпека 5 класу.

В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека / Jesica Geffre

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, до 16 вересня в Україні, крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

По Києву та області до 16 вересня також переважатиме пожежна небезпека 5 класу.

Нагадаємо, цього тижня в Україні буде тепло, у вівторок на півдні температура підніметься до +32°.