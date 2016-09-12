Водіїв на популярних маршрутах України очікує тепла погода без опадів

У понеділок і у вівторок на українських дорогах буде тепло, опадів не очікується.

На популярних маршрутах України без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +28°... +30°. Завтра на цьому маршруті температура до +31°, сонячно.

На трасі Київ - Ужгород у понеділок невелика хмарність, у Львівській області можлива гроза, температура в дорозі +25° ... +32°. У вівторок без опадів, температура до +30°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +29°, малохмарно. Завтра на даному маршруті сонячно і без опадів, температура до +29°.

У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +29°. 13 вересня на цьому напрямку мінлива хмарність, температура +26°... +28°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +29° ... +31°. За даним напрямом у вівторок сонячно, температура до +30°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.