Водіїв на популярних маршрутах України очікує тепла погода без опадів
У понеділок і у вівторок на українських дорогах буде тепло, опадів не очікується.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +28°... +30°. Завтра на цьому маршруті температура до +31°, сонячно.
На трасі Київ - Ужгород у понеділок невелика хмарність, у Львівській області можлива гроза, температура в дорозі +25° ... +32°. У вівторок без опадів, температура до +30°.
Погода на тиждень: в Україні буде тепло, опади очікуються тільки в неділю
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +29°, малохмарно. Завтра на даному маршруті сонячно і без опадів, температура до +29°.
У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +29°. 13 вересня на цьому напрямку мінлива хмарність, температура +26°... +28°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +29° ... +31°. За даним напрямом у вівторок сонячно, температура до +30°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +17°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+27°... +17°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+29°... +16°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +17°