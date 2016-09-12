Число жертв повені в Індії збільшилося до 228

14:31, 12 вересня 2016
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В індійському штаті Біхар в результаті повені загинуло 228 осіб.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє The Indian Express.

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Сильні зливи пройшли на північному заході і північному сході штату. Зокрема, в районі Пурнія за добу випало більше 11 мм опадів.

За інформацією місцевої влади, рівень води в річці Пунпун перевищив допустимі значення в кількох районах штату Біхар.

Синоптики попереджають жителів центральних і північно-східних регіонів Індії про сильні дощі 12 вересня.

Нагадаємо, не менше 130 людей загинули в результаті повені в провінції Хамген-Пухто в Північній Кореї.

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