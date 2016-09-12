На острові Реюньйон прокинувся вулкан (відео)

15:16, 12 вересня 2016
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На французькому острові Реюньйон в Індійському океані вдруге за рік прокинувся вулкан Пітон-де-ля-Фурнез. 

explorizers.com
На острові Реюньйон прокинувся вулкан Пітон-де-ля-Фурнез / explorizers.com

Про це повідомляє Euronews.

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Виверження сталося у неділю вранці.

На щастя, вулкан розташований на південному схилі острова, де немає населених пунктів. Подібні виверження на Реюньйоні є популярним атракціоном для туристів і місцевих жителів: зазвичай тисячі людей збираються подивитися, як з жерла вулкана виливається лава.

Нагадаємо, вулкан Ключевський (РФ) 7 вересня викинув попел на 8 і 11 км над рівнем моря.

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