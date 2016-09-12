На Тайвань насувається тайфун "Меранті"
У найближчі дні на Тайвань обрушиться тайфун "Меранті", який принесе сильні дощі і цунамі.
Про це повідомляє AccuWeather.
У результаті повені в КНДР загинуло не менше 130 людей
На даний момент швидкість вітру в епіцентрі стихії сягає 240 км/ч.
За прогнозами метеорологів, тайфун обрушиться на Тайвань у середу вранці. Країну очікують сильні зливи і зсуви, найбільше може постраждати східне узбережжя.
Після Тайваню "Меранті" попрямує у бік Китаю. Крім того, наприкінці тижня зливи очікуються в Південній Кореї та Японії.
Нагадаємо, у результаті тайфуну "Лайонрок", який обрушився на Японію 29 серпня, загинули 17 людей.
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