На Тайвань насувається тайфун "Меранті"

У найближчі дні на Тайвань обрушиться тайфун "Меранті", який принесе сильні дощі і цунамі.

REUTERS

Про це повідомляє AccuWeather.

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На даний момент швидкість вітру в епіцентрі стихії сягає 240 км/ч.

За прогнозами метеорологів, тайфун обрушиться на Тайвань у середу вранці. Країну очікують сильні зливи і зсуви, найбільше може постраждати східне узбережжя.

Після Тайваню "Меранті" попрямує у бік Китаю. Крім того, наприкінці тижня зливи очікуються в Південній Кореї та Японії.

Нагадаємо, у результаті тайфуну "Лайонрок", який обрушився на Японію 29 серпня, загинули 17 людей.