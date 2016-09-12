В Україні завтра без опадів, на півдні повітря погріється до +31° (карта)

18:30, 12 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 13 вересня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +31°, без опадів.

galleryua.com, berlum
В Україні завтра без опадів / galleryua.com, berlum

У Києві завтра хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +28°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

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У Львові 13 вересня без опадів, вночі +13°, вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі +11°, вдень +29°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

У Вінниці у вівторок малохмарно. Температура вночі +13°, вдень +29°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +17°, вдень +31°, вітер мінливий, легкий.

УНИАН
В Україні завтра до +31° / УНІАН

Харкові у вівторок малохмарно, температура вночі +10 градусів, удень +26°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура вночі +13°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +13°, вдень +27°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +13°, вдень +27°. Вітер мінливий, до 4.6 м/с.

У Краматорську у вівторок малохмарно, температура вночі +11°, вдень +29°, мінливий, слабкий.

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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +13°, вдень +29°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

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