В Україні завтра без опадів, на півдні повітря погріється до +31° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 13 вересня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +31°, без опадів.
У Києві завтра хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +28°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.
Водіїв на популярних маршрутах України очікує тепла погода без опадів
У Львові 13 вересня без опадів, вночі +13°, вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі +11°, вдень +29°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.
У Вінниці у вівторок малохмарно. Температура вночі +13°, вдень +29°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +17°, вдень +31°, вітер мінливий, легкий.
Харкові у вівторок малохмарно, температура вночі +10 градусів, удень +26°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура вночі +13°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +13°, вдень +27°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +13°, вдень +27°. Вітер мінливий, до 4.6 м/с.
У Краматорську у вівторок малохмарно, температура вночі +11°, вдень +29°, мінливий, слабкий.
Погода на тиждень: в Україні буде тепло, опади очікуються тільки в неділю
У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +13°, вдень +29°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +17°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+27°... +17°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+29°... +16°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +17°