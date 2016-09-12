Завтра вдень у столиці до +28°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 вересня в Києві без опадів, температура повітря вдень +28°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря понизиться до +20°.

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Вітер західний та північно-західний, до 3,9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:31, а зайде в 19:15.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 13 вересня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +31°, без опадів.