В Україні сьогодні сонячно та без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 вересня в Україні вдень до +31°, опадів синоптики не обіцяють.

Сьогодні в Україні без опадів / ua-travels.livejournal.com

У столиці без опадів, удень +28°. Вітер північний та північно-західний, до 3,9 м/с.

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У Львові 13 вересня сонячно, температура повітря вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +29°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок невелика хмарність. Температура до +29°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +30°, вітер мінливий, до 4.0 м/с.

В Україні до +31° / УНІАН

У Харкові мінлива хмарність. Температура до +26°, вітер західний та північно-західний, помірний.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +28°. Вітер східний та північно-східний, до 4.6 м/с.

У Дніпрі очікується ясна погода. Температура повітря +30°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +27°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, удень +29°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність, температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

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