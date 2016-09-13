В Україні сьогодні сонячно та без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 13 вересня в Україні вдень до +31°, опадів синоптики не обіцяють.
У столиці без опадів, удень +28°. Вітер північний та північно-західний, до 3,9 м/с.
Водіїв на популярних маршрутах України очікує тепла погода без опадів
У Львові 13 вересня сонячно, температура повітря вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +29°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок невелика хмарність. Температура до +29°. Вітер північний та північно-західний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +30°, вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Харкові мінлива хмарність. Температура до +26°, вітер західний та північно-західний, помірний.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +28°. Вітер східний та північно-східний, до 4.6 м/с.
У Дніпрі очікується ясна погода. Температура повітря +30°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +27°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.
У Краматорську у вівторок без опадів, удень +29°. Вітер мінливий, слабкий.
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У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність, температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +17°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+27°... +17°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+29°... +16°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +17°