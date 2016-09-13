Сьогодні у Києві до +28°, опадів синоптики не обіцяють

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 13 вересня, у столиці повітря прогріється до +28°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +20°. Вітер північний та північно-західний, до 3,9 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:31, а зайде в 19:15.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня в Україні вдень до +31°, опадів синоптики не обіцяють.

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