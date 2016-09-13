У Південній Кореї сталося рекордний за потужністю землетрус

У Південній Кореї 12 вересня стався землетрус магнітудою 5,8, що є рекордним показником за всю історію спостережень.

Reuters

Про це повідомляє The Korea Times.

Перший помітний поштовх магнітудою 5,8 стався в 19:44 за місцевим часом в місті Кенджу (провінція Кенсан-Пукто).

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Пізніше, у 20:32, приблизно в тому ж місці відбулися нові поштовхи. Їх магнітуда склала 5,8 бала, що стало рекордом для Південної Кореї за всю історію спостережень (з 1978 року).

Повідомляється, що коливання відчувалися по всій країні, місцева влада провела евакуацію в постраждалих від поштовхів районах. У результаті землетрусу шість осіб отримали травми.

АЕС та великі заводи, які розташовані в цьому регіоні, не постраждали від землетрусу і працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, у Танзанії 10 вересня стався землетрус магнітудою 5,7, у результаті якого загинули 13 людей, ще 203 отримали травми.