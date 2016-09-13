Вночі 12 вересня температура повітря в столиці не опустилася нижче +18,4°, що на 2,9° вище попереднього рекордного значення для цієї доби.

У Києві зафіксована рекордно тепла ніч / nastol.com.ua

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

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"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, температура ночі 12 вересня у Києві не опустилась нижче +18,4°, що аж на 2,9° вище попереднього рекордного значення для цієї доби 1927 та 1954 років", - йдеться в повідомленні.

Це значення температури перевищує кліматичну норму на 7,3°.

Нагадаємо, 5 вересня, у Києві середньодобова температура на 0,3° перевищила попередній рекорд далекого 1891 року і склала +22,9°.