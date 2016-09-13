У Києві зафіксована рекордно тепла ніч
Вночі 12 вересня температура повітря в столиці не опустилася нижче +18,4°, що на 2,9° вище попереднього рекордного значення для цієї доби.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.
Сьогодні у Києві до +28°, опадів синоптики не обіцяють
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, температура ночі 12 вересня у Києві не опустилась нижче +18,4°, що аж на 2,9° вище попереднього рекордного значення для цієї доби 1927 та 1954 років", - йдеться в повідомленні.
Це значення температури перевищує кліматичну норму на 7,3°.
Нагадаємо, 5 вересня, у Києві середньодобова температура на 0,3° перевищила попередній рекорд далекого 1891 року і склала +22,9°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+29°... +17°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +16°
-
Київ+26°... +17°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+24°... +10°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +17°
-
Миколаїв+28°... +16°
-
Одеса+27°... +18°
-
Полтава+23°... +13°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+26°... +13°
-
Суми+23°... +11°
-
Тернопіль+27°... +17°
-
Харків+23°... +12°
-
Херсон+28°... +15°
-
Хмельницький+29°... +16°
-
Черкаси+24°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +17°
Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 75 %
Тиск: 761 мм
Вітер: 3.6 м/с
Ймовірність опадів: 53 %
Схід: 05:43
Захід 20:35
Фаза місяця:
Стрічка новин