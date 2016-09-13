Серпень-2016 став найспекотнішим за всю історію метеоспостережень
Серпень 2016 року був найтеплішим за останні 136 років (з початку метеоспостережень).
Про це йдеться у звіті NASA.
У серпні цього року температура була на 0,16° вище, ніж у серпні 2014 року, якому належав попередній температурний рекорд, і на 0,98° вище середнього показника.
У Києві зафіксована рекордно тепла ніч
У той же час вчені відзначають, що для розуміння кліматичних змін, які впливають на планету, найбільш важливими є довгострокові тенденції.
Серпень-2016 став 11 місяцем поспіль, який встановлює температурні рекорди.
Нагадаємо, липень 2016 року став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію метеорологічних спостережень, тобто за останні 136 років.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+29°... +17°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +16°
-
Київ+26°... +17°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+24°... +10°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +17°
-
Миколаїв+28°... +16°
-
Одеса+27°... +18°
-
Полтава+23°... +13°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+26°... +13°
-
Суми+23°... +11°
-
Тернопіль+27°... +17°
-
Харків+23°... +12°
-
Херсон+28°... +15°
-
Хмельницький+29°... +16°
-
Черкаси+24°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +17°
Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 75 %
Тиск: 761 мм
Вітер: 3.6 м/с
Ймовірність опадів: 53 %
Схід: 05:43
Захід 20:35
Фаза місяця:
Стрічка новин