Серпень-2016 став найспекотнішим за всю історію метеоспостережень

11:28, 13 вересня 2016
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Серпень 2016 року був найтеплішим за останні 136 років (з початку метеоспостережень).

Reuters
Reuters

Про це йдеться у звіті NASA.

У серпні цього року температура була на 0,16° вище, ніж у серпні 2014 року, якому належав попередній температурний рекорд, і на 0,98° вище середнього показника.

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У той же час вчені відзначають, що для розуміння кліматичних змін, які впливають на планету, найбільш важливими є довгострокові тенденції.

Серпень-2016 став 11 місяцем поспіль, який встановлює температурні рекорди.

Нагадаємо, липень 2016 року став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію метеорологічних спостережень, тобто за останні 136 років.

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