КНДР перебуває на межі гуманітарної катастрофи через повінь
Через руйнівну повінь Північна Корея перебуває на межі гуманітарної катастрофи.
Про це заявили ООН і Міжнародний Червоний Хрест, передає Російська служба BBC.
За офіційними даними, внаслідок повені в КНДР загинули 133 людини, ще 400 пропали безвісти. Десятки тисяч людей змушені були покинути регіони, що постраждали від повені.
Кількість жертв повені в Греції збільшилася до чотирьох
Вода знищила частину врожаю, багато місцевих жителів втратили свої будинки. Рятувальники досі не можуть потрапити в найбільш постраждалі райони.
Відзначається, що Північна Корея вже страждає від нестачі продуктів харчування і серйозно залежить від міжнародної допомоги, оскільки не може самостійно прогодувати своє населення. Повінь лише посилить ці проблеми.
Нагадаємо, нинішня повінь стала найбільшим стихійним лихом в КНДР майже за 70 років.
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