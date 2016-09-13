КНДР перебуває на межі гуманітарної катастрофи через повінь

Через руйнівну повінь Північна Корея перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

REUTERS

Про це заявили ООН і Міжнародний Червоний Хрест, передає Російська служба BBC.

За офіційними даними, внаслідок повені в КНДР загинули 133 людини, ще 400 пропали безвісти. Десятки тисяч людей змушені були покинути регіони, що постраждали від повені.

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Вода знищила частину врожаю, багато місцевих жителів втратили свої будинки. Рятувальники досі не можуть потрапити в найбільш постраждалі райони.

Відзначається, що Північна Корея вже страждає від нестачі продуктів харчування і серйозно залежить від міжнародної допомоги, оскільки не може самостійно прогодувати своє населення. Повінь лише посилить ці проблеми.

Нагадаємо, нинішня повінь стала найбільшим стихійним лихом в КНДР майже за 70 років.