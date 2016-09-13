Сьогодні на українських дорогах тепло і сухо, завтра очікується похолодання

13:00, 13 вересня 2016
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Сьогодні на дорогах України буде тепло та без опадів. Завтра похолодає, в Харківській області можливі опади.

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах України практично без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +28°... +32°. Завтра на цьому маршруті температура до +29°, малохмарно.

На трасі Київ - Ужгород у вівторок сонячно, температура в дорозі +24° ... +30°. У середу без опадів, температура до +28°.

В Україні сьогодні сонячно та без опадів (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +28°, малохмарно. Завтра на даному маршруті невелика хмарність, температура до +25°.

У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +29°. 14 вересня на цьому напрямку мінлива хмарність, в Харківській області пройде дощ, температура +17°... +21°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +28° ... +31°. За даним напрямком в середу сонячно, температура до +28°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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