На північному сході США через шторм тисячі людей залишилися без електрики
У Новій Англії (США) сильний вітер повалив дерева та лінії електропередач, внаслідок чого тисячі людей залишилися без електроенергії.
Про це повідомляє The Weather Channel.
На Філіппінах пронісся торнадо (фото)
Зокрема, на півдні штату Нью-Гемпшир 22 тисячі користувачів залишилися без електрики внаслідок шторму.
У кількох районах Массачусетсу сильний вітер повалив дерева та лінії електропередач, 18 тис. людей залишилися без електроенергії.
Повідомляється, що в аеропорту "Логан" (Бостон, Массачусетс) швидкість вітру досягала 75 м/ч.
Про потерпілих інформації не надходило.
Tree down in the area of 77 Barre Rd and power out. Natl Grid notified pic.twitter.com/FrkA2lOOdX— Hubbardston Police (@HubPD) September 11, 2016
Нагадаємо, у найближчі дні на Тайвань обрушиться тайфун "Меранті", який принесе сильні дощі і цунамі.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+29°... +17°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +16°
-
Київ+26°... +17°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+24°... +10°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +17°
-
Миколаїв+28°... +16°
-
Одеса+27°... +18°
-
Полтава+23°... +13°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+26°... +13°
-
Суми+23°... +11°
-
Тернопіль+27°... +17°
-
Харків+23°... +12°
-
Херсон+28°... +15°
-
Хмельницький+29°... +16°
-
Черкаси+24°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +17°
Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 75 %
Тиск: 761 мм
Вітер: 3.6 м/с
Ймовірність опадів: 53 %
Схід: 05:43
Захід 20:35
Фаза місяця:
Стрічка новин