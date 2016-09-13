На північному сході США через шторм тисячі людей залишилися без електрики

14:36, 13 вересня 2016
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У Новій Англії (США) сильний вітер повалив дерева та лінії електропередач, внаслідок чого тисячі людей залишилися без електроенергії.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє The Weather Channel.

На Філіппінах пронісся торнадо (фото)

Зокрема, на півдні штату Нью-Гемпшир 22 тисячі користувачів залишилися без електрики внаслідок шторму.

У кількох районах Массачусетсу сильний вітер повалив дерева та лінії електропередач, 18 тис. людей залишилися без електроенергії.

Повідомляється, що в аеропорту "Логан" (Бостон, Массачусетс) швидкість вітру досягала 75 м/ч.

Про потерпілих інформації не надходило.

Нагадаємо, у найближчі дні на Тайвань обрушиться тайфун "Меранті", який принесе сильні дощі і цунамі.

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