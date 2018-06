На північному сході США через шторм тисячі людей залишилися без електрики

Про це повідомляє The Weather Channel.

Зокрема, на півдні штату Нью-Гемпшир 22 тисячі користувачів залишилися без електрики внаслідок шторму.

У кількох районах Массачусетсу сильний вітер повалив дерева та лінії електропередач, 18 тис. людей залишилися без електроенергії.

Повідомляється, що в аеропорту "Логан" (Бостон, Массачусетс) швидкість вітру досягала 75 м/ч.

Про потерпілих інформації не надходило.

Tree down in the area of 77 Barre Rd and power out. Natl Grid notified pic.twitter.com/FrkA2lOOdX