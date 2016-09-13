Зливи затопили індійський штат Андхра-Прадеш

16:01, 13 вересня 2016
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У деяких районах штату Андхра-Прадеш (Індія) минулої ночі пройшли сильні зливи, одна людина загинула.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє NDTV.

Зливи затопили австралійський штат Вікторія

Дощ затопив дороги, поля і численні вулиці. У результаті обвалення стіни одного з будинків загинула літня жінка.

Кілька рейсів пасажирських потягів були скасовані, оскільки вода розмила залізничні колії. У місті Гуразала також не працював автовокзал.

Місцевим жителям довелося забиратися на дахи через те, що вода затопила їхні будинки.

Нагадаємо, в індійському штаті Біхар в результаті повені загинуло 228 осіб.

Сильні зливи пройшли на північно-заході і північному сході штату. Зокрема, у районі Пурнія за добу випало більше 11 мм опадів.

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