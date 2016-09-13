Практично по всій Україні завтра похолодає, тепло буде тільки на півдні - до +29° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 вересня в Україні похолодає, тепла погода збережеться тільки в південних областях - там повітря прогріється до +29°.

В Україні завтра похолодає / flickr.com Tony Morugin

У Києві завтра хмарно з проясненнями, вночі +8°, вдень +20°. Вітер мінливий, до 6.6 м/с.

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У Львові 14 вересня без опадів, вночі +9°, вдень +23°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі +8°, вдень +24°. Вітер північний і північно-східний, до 3.3 м/с.

У Вінниці в середу малохмарно. Температура вночі +6°, вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +12°, вдень +29°, вітер мінливий, помірний.

На півдні завтра до +29° / УНІАН

Харкові у середу малохмарно, температура вночі +7°, вдень +18°. Вітер північний, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура вночі +8°, вдень +25°. Вітер північний та північно-західний, до 5.2 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +12°, вдень +29°. Вітер змінний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +16°, вдень +25°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Краматорську в середу малохмарно, температура вночі +12°, вдень +20°, вітер мінливий, слабкий.

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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +12°, вдень +19°. Вітер мінливий, до 4.7 м/с.

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