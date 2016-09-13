Практично по всій Україні завтра похолодає, тепло буде тільки на півдні - до +29° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 14 вересня в Україні похолодає, тепла погода збережеться тільки в південних областях - там повітря прогріється до +29°.
У Києві завтра хмарно з проясненнями, вночі +8°, вдень +20°. Вітер мінливий, до 6.6 м/с.
Сьогодні на українських дорогах тепло і сухо, завтра очікується похолодання
У Львові 14 вересня без опадів, вночі +9°, вдень +23°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі +8°, вдень +24°. Вітер північний і північно-східний, до 3.3 м/с.
У Вінниці в середу малохмарно. Температура вночі +6°, вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +12°, вдень +29°, вітер мінливий, помірний.
Харкові у середу малохмарно, температура вночі +7°, вдень +18°. Вітер північний, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура вночі +8°, вдень +25°. Вітер північний та північно-західний, до 5.2 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +12°, вдень +29°. Вітер змінний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +16°, вдень +25°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Краматорську в середу малохмарно, температура вночі +12°, вдень +20°, вітер мінливий, слабкий.
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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +12°, вдень +19°. Вітер мінливий, до 4.7 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +17°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+27°... +17°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+29°... +16°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +17°