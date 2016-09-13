У Києві завтра без опадів, температура вдень до +20°

19:00, 13 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 14 вересня в Києві без опадів, температура повітря вдень +20°.

kyivcity.travel
У Києві завтра без опадів / kyivcity.travel

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +14°.

Сьогодні на українських дорогах тепло і сухо, завтра очікується похолодання

Вітер мінливий, до 6.6 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:32, а зайде у 19:12.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня в Україні похолодає, тепла погода збережеться тільки в південних областях - там повітря прогріється до +29°.

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