У Києві завтра без опадів, температура вдень до +20°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 14 вересня в Києві без опадів, температура повітря вдень +20°.

У Києві завтра без опадів / kyivcity.travel

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +14°.

Читайте також Сьогодні на українських дорогах тепло і сухо, завтра очікується похолодання

Вітер мінливий, до 6.6 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:32, а зайде у 19:12.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня в Україні похолодає, тепла погода збережеться тільки в південних областях - там повітря прогріється до +29°.