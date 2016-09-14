В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура підніметься до +29° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 14 вересня, в Україні вдень до +29°, опадів синоптики не обіцяють.
У столиці без опадів, удень +20°. Вітер північний і північно-східний, до 4.7 м/с.
Сьогодні на українських дорогах тепло і сухо, завтра очікується похолодання
У Львові 14 вересня сонячно, температура повітря вдень +23°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +23°. Вітер північний і північно-східний, до 3,4 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу невелика хмарність. Температура +23°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +29°, вітер північний і північно-східний, до 4,4 м/с.
У Харкові мінлива хмарність. Температура до +18°, вітер північний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.
У Дніпрі очікується ясна погода. Температура повітря +25°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +25°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, удень +21°. Вітер північний, слабкий.
В Україні до 16 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека
У Сєвєродонецьку сьогодні мінлива хмарність, температура вдень +20°. Вітер північний, до 4.3 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+29°... +17°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +16°
-
Київ+26°... +17°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+24°... +10°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +17°
-
Миколаїв+28°... +16°
-
Одеса+27°... +18°
-
Полтава+23°... +13°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+26°... +13°
-
Суми+23°... +11°
-
Тернопіль+27°... +17°
-
Харків+23°... +12°
-
Херсон+28°... +15°
-
Хмельницький+29°... +16°
-
Черкаси+24°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +17°