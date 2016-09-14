В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура підніметься до +29° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 14 вересня, в Україні вдень до +29°, опадів синоптики не обіцяють.

В Україні сьогодні без опадів / texturify.com

У столиці без опадів, удень +20°. Вітер північний і північно-східний, до 4.7 м/с.

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У Львові 14 вересня сонячно, температура повітря вдень +23°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +23°. Вітер північний і північно-східний, до 3,4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу невелика хмарність. Температура +23°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +29°, вітер північний і північно-східний, до 4,4 м/с.

На півдні України до +29° / УНІАН

У Харкові мінлива хмарність. Температура до +18°, вітер північний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.

У Дніпрі очікується ясна погода. Температура повітря +25°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +25°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, удень +21°. Вітер північний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні мінлива хмарність, температура вдень +20°. Вітер північний, до 4.3 м/с.

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