У Києві сьогодні вдень до +20°, без опадів

08:30, 14 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 14 вересня у столиці повітря прогріється до +20°, опадів не очікується.

holy-mozart.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +14°. Вітер північний і північно-східний, до 4.7 м/с.

В Україні до 16 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:32, а зайде у 19:12.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 14 вересня, в Україні вдень до +29°, опадів синоптики не обіцяють.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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