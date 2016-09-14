У Києві сьогодні вдень до +20°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 вересня у столиці повітря прогріється до +20°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +14°. Вітер північний і північно-східний, до 4.7 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:32, а зайде у 19:12.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 14 вересня, в Україні вдень до +29°, опадів синоптики не обіцяють.

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