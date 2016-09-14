На Тайвані вирує потужний тайфун "Меранті" (відео)

На Тайвань обрушився найпотужніший у 2016 році тайфун "Меранті".

На Тайвань обрушився потужний тайфун "Меранті" / twitter.com @Ryan Maue

Про це повідомляє The Weather Channel.

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Вранці 14 вересня через сильний вітер мільйони людей залишилися без електрики.

У ряді муніципалітетів на півдні і сході Тайваню сьогодні закриті школи і університети. У повіті Піндун головна автобусна компанія припинила роботу. Також припинено рух поїздів і скасовані авіарейси.

Найбільше від тайфуну можуть постраждати жителі невеликих сіл, які не оговталися від наслідків попереднього тайфуну - "Непартак". Зараз місцеві жителі швидко намагаються відновити пошкоджені будинки і зміцнити дахи на них.

Нагадаємо, в Новій Англії (США) сильний вітер повалив дерева та лінії електропередач, внаслідок чого тисячі людей залишилися без електроенергії.