На Тайвані вирує потужний тайфун "Меранті" (відео)

Вранці 14 вересня через сильний вітер мільйони людей залишилися без електрики.

У ряді муніципалітетів на півдні і сході Тайваню сьогодні закриті школи і університети. У повіті Піндун головна автобусна компанія припинила роботу. Також припинено рух поїздів і скасовані авіарейси.

Найбільше від тайфуну можуть постраждати жителі невеликих сіл, які не оговталися від наслідків попереднього тайфуну - "Непартак". Зараз місцеві жителі швидко намагаються відновити пошкоджені будинки і зміцнити дахи на них.

