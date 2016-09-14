В австралійському штаті Вікторія через повінь евакуюють місцевих жителів

10:33, 14 вересня 2016
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На штат Вікторія (Австралія) в останні кілька днів обрушилися сильні дощі, які призвели до підтоплень.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє 9NEWS.

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Сьогодні, 14 вересня, через погані погодні умови у місті Гамільтон евакуювали жителів 45 будинків. За словами місцевого населення, це "найгірша повінь за останні кілька десятків років".

Через повені в штаті закрили 102 дороги, також не працюють сім шкіл. Людей просять триматися подалі від води.

У деяких районах за добу випало більше 45 мм опадів. За прогнозами синоптиків, у найближчі кілька днів в Австралії негода затихне, але на вихідних знову пройде сильний дощ.

Нагадаємо, на Тайвань обрушився найпотужніший в 2016 році тайфун "Меранті".

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