В австралійському штаті Вікторія через повінь евакуюють місцевих жителів
На штат Вікторія (Австралія) в останні кілька днів обрушилися сильні дощі, які призвели до підтоплень.
Про це повідомляє 9NEWS.
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Сьогодні, 14 вересня, через погані погодні умови у місті Гамільтон евакуювали жителів 45 будинків. За словами місцевого населення, це "найгірша повінь за останні кілька десятків років".
Через повені в штаті закрили 102 дороги, також не працюють сім шкіл. Людей просять триматися подалі від води.
У деяких районах за добу випало більше 45 мм опадів. За прогнозами синоптиків, у найближчі кілька днів в Австралії негода затихне, але на вихідних знову пройде сильний дощ.
Нагадаємо, на Тайвань обрушився найпотужніший в 2016 році тайфун "Меранті".
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